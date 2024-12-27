Миядзава выразил скептицизм относительно демократизации Китая

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Токио, 26 декабря (Jiji Press) -- В рассекреченных МИД Японии дипломатических документах 1993 года раскрываются подробности апрельской встречи премьер-министра Миядзавы Киити с президентом США Биллом Клинтоном, где обсуждалось будущее Китая.

На прямой вопрос Клинтона о перспективах КНР Миядзава дал неожиданно откровенный ответ, предупредив, что экономический рост Китая может привести к усилению его военных амбиций. Он также выразил сомнение в распространенном тогда мнении, что повышение уровня жизни автоматически приведет к демократизации страны. «Китай пока не представляет угрозы, но такой потенциал у него есть», – отметил японский премьер.

Тем не менее, в вопросе торговых отношений Миядзава поддержал сохранение режима наибольшего благоприятствования для Китая, подчеркнув его важность для развития Гонконга. Администрация Клинтона прислушалась к этой позиции, продлив в мае 1993 года торговые преференции на год с определенными условиями, а затем обновив их уже без каких-либо ограничений.

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