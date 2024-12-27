Япония уступает Калифорнии по номинальному ВВП

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Токио, 26 декабря (Jiji Press) -- По данным аналитического центра NLI Research Institute, во втором квартале 2024 года экономика Японии впервые в истории уступила штату Калифорния по показателю номинального ВВП с учетом сезонных колебаний.

Согласно расчетам ведущего аналитика института Кобаяси Масахиро, номинальный ВВП Японии в годовом выражении составил 607,5064 трлн йен, в то время как показатель Калифорнии достиг 635,6102 трлн йен при курсе 155,78 йен за доллар. Эксперты связывают это в первую очередь с ослаблением японской валюты, однако отмечают и технологическое отставание Японии в таких стратегических областях, как искусственный интеллект.

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