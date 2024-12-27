Исиба в январе посетит Малайзию и Индонезию

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Токио, 26 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру сообщил, что планирует посетить Малайзию и Индонезию в начале января.

Премьер-министр заявил на мероприятии в Токио, что для Японии «очень важно» иметь стабильные и хорошие отношения с этими странами Юго-Восточной Азии, и что он хочет развивать с ними «многоуровневые отношения».

Исиба также сказал, что хотел бы как можно раньше провести встречу с новым президентом США Дональдом Трампом и построить с ним отношения. Он добавил, что его возможный визит в США пока не запланирован.

«Я хочу откровенных дискуссий (с Трампом) и дальнейшего укрепления альянса Японии и США, – сказал Исиба. – Я хочу синергетически усилить интересы обеих стран и внести вклад в региональное миростроительство».

Между тем премьер-министр выразил «серьёзную обеспокоенность» растущим военным сотрудничеством между Россией и Северной Кореей и своё стремление поддерживать тесное сотрудничество между Японией, США и Южной Кореей, одновременно содействуя взаимовыгодным стратегическим отношениям с Китаем.

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