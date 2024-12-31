Индекс Nikkei завершил год на отметке 39 894 йен — рекордный показатель за 35 лет

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Токио, 30 декабря (Jiji Press) — На последних торгах 2024 года на Токийской фондовой бирже индекс Nikkei снизился на 386,62 пункта, завершив сессию на уровне 39 894,54 йен по сравнению с предыдущим закрытием. Несмотря на дневное снижение, благодаря уверенному росту акций полупроводникового сектора, по итогам года индекс прибавил 6 430,37 йен (19,2%). Таким образом, был установлен новый рекорд закрытия года, превзойдя показатель эпохи экономического пузыря 1989 года (38 915,87 йен).

В течение 2024 года токийский рынок демонстрировал уверенный рост, преимущественно за счет подъема котировок компаний полупроводникового сектора на фоне оптимистичных прогнозов развития рынка искусственного интеллекта (ИИ). Ослабление йены также оказало поддержку экспортоориентированным компаниям. В феврале индекс превысил пиковые значения 1989 года, а в июле достиг исторического максимума в 42 224 пункта.

Во второй половине года после решения Банка Японии о дальнейшем повышении процентной ставки индекс испытал резкое падение более чем на 4 400 пунктов. Временную волатильность также вызывали выборы председателя Либерально-демократической партии и президентская гонка в США. Тем не менее, индекс Nikkei в целом удерживался около отметки 39 000 пунктов, продемонстрировав второй год подряд существенный рост.







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