Япония в 2025 году разработает стратегию экспорта оборонной продукции

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Токио, 5 января (Jiji Press). Япония планирует до конца 2025 года разработать стратегию по увеличению экспорта оборонного оборудования за счёт повышения международной конкурентоспособности своей оборонной промышленности.

Правительство намерено укрепить фундамент отрасли, помогая расширить её рыночный охват, надеясь ускорить соответствующие усилия в сотрудничестве с частным сектором, поскольку избранный президент США Дональд Трамп вскоре вернётся к власти со своей политикой под лозунгом «Америка прежде всего».

Стратегия, которая представит среднесрочные и долгосрочные цели по экспорту оборонного оборудования, будет разработана в сотрудничестве между правительственными агентствами, включая министерства обороны и торговли. Мнения отрасли будут отражены в стратегии.

Правительство ожидает, что стратегия будет пересматриваться каждые пять лет.

Оборонная промышленность Японии почти полностью зависит от спроса со стороны Сил самообороны. Многие производители вышли из оборонного бизнеса из-за низкой рентабельности.

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