В Японии в возрасте 116 лет умерла Итоока Томико, самый старый человек в мире

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Токио, 4 января (Jiji Press). Умерла Итоока Томико, признанная британской Книгой рекордов Гиннесса старейшим человеком в мире в сентябре прошлого года, как сообщили министерство здравоохранения и другие официальные лица. Ей было 116 лет.

По данным министерства и городских властей, Итоока скончалась от старости 29 декабря 2024 года в 21:03 в доме престарелых в городе Асия, префектура Хёго.

Итоока, родившаяся в мае 1908 года, была старейшим жителем Японии с тех пор, как в декабре 2023 года в возрасте 116 лет умерла женщина из города Касивара в префектуре Осака, расположенной рядом с Хёго.

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