В Японии в возрасте 116 лет умерла Итоока Томико, самый старый человек в мире
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 4 января (Jiji Press). Умерла Итоока Томико, признанная британской Книгой рекордов Гиннесса старейшим человеком в мире в сентябре прошлого года, как сообщили министерство здравоохранения и другие официальные лица. Ей было 116 лет.
По данным министерства и городских властей, Итоока скончалась от старости 29 декабря 2024 года в 21:03 в доме престарелых в городе Асия, префектура Хёго.
Итоока, родившаяся в мае 1908 года, была старейшим жителем Японии с тех пор, как в декабре 2023 года в возрасте 116 лет умерла женщина из города Касивара в префектуре Осака, расположенной рядом с Хёго.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Старение населения в Японии: количество перешагнувших столетний рубеж достигло нового рекордного уровня
- Численность людей старше 100 лет в Японии достигла рекордного уровня 54-й год подряд
- В Японии разрабатывают инструменты искусственного интеллекта для обнаружения деменции
- Деменция у пожилых людей в Японии: прогнозируемое количество страдающих деменцией может составить 5,84 миллиона к 2040 году
- В Японии число потерявшихся из-за деменции людей достигает рекордного уровня десятый год подряд
- Стареющая Япония: среди населения каждая четвёртая женщина и каждый пятый мужчина старше 70 лет
- Число японцев, проживающих в Токио, впервые в истории сократилось
- Японское правительство планирует восстановить количество иностранных студентов до уровня, существовавшего до пандемии
- Чистый приток населения Токио удвоился по сравнению с 2020 годом
- Убыль населения в Японии: сокращение на 644000 человек
- В Японии зарегистрировано рекордное падение количества населения на 644000 человек
- В Японии продолжается сокращение численности населения: рекордные минимумы рождаемости шестой год подряд
- Рождаемость и смертность в Японии: рекордный минимум рождений и снижение смертности
- В Японии впервые за 11 лет отмечено снижение смертности
- Общая избыточная смертность в Японии за январь-апрель не превышает 138
- В Японии средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла нового рекордного уровня
- Уменьшение количества населения Японии: в 2017 году родилось меньше миллиона детей
- Сокращение рождаемости в Японии: проблема и возможности решения
- Население Японии в 1920 году и сейчас: что изменилось?
- Демография Японии: 100 млн человек через 50 лет как задача государственной важности
- Старение и сокращение населения Японии: как преодолеть депопуляцию?
- Менее 900 тысяч новорожденных в Японии за год: естественная убыль населения составила более 500 тысяч человек
- Новый рекорд продолжительности жизни в Японии