Япония разрешит использование приютов для молодёжи без согласия родителей

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Токио, 6 января (Jiji Press). Агентство по делам детей и семей Японии составило проект рекомендаций для муниципалитетов по работе приютов для молодых людей, сбежавших из дома из-за жестокого обращения или семейных проблем, уточнив, что лица младше 18 лет могут пользоваться такими приютами без согласия родителей.

Также в проекте руководящих принципов агентство заявило, что местные органы власти должны установить правила проживания в приютах. Агентство планирует принять руководящие принципы к концу марта, чтобы побудить местные органы власти, управляющие приютами, управлять ими надлежащим образом.

Согласно проекту руководящих принципов, несовершеннолетние смогут пользоваться приютами, даже если получение предварительного согласия от лиц, имеющих родительскую власть, будет затруднительным. Если дети оказываются вовлечёнными в случаи предполагаемого насилия, такие учреждения могут принять решение отклонить просьбы родителей о возвращении и позволять им оставаться, основываясь на обсуждениях с детскими консультационными центрами.

В проекте рекомендаций рекомендуется установить правила использования средств связи, таких как мобильные телефоны, выездов на природу и ночёвок вне приютов, хранения вещей и решения проблем внутри и за пределами приютов.

Приюты будут предоставлять молодым людям места для проживания и предлагать консультации, а также поддержку в поиске работы или образования. Что касается помощи после того, как дети покидают приюты, проект руководящих принципов включал такие примеры, как регулярная отправка им припасов, посещение их для встреч и создание сообществ бывших пользователей путем связи с ними в социальных сетях и организации званых ужинов.

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