Honda представила новые прототипы электромобилей

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Лас-Вегас, 7 января (Jiji Press). Honda Motor Co. представила две модели-прототипы, которые будут представлены на мировых рынках под её новым брендом электромобилей серии «0» с 2026 года.

Японский автопроизводитель представил прототипы седана 0 Series Saloon и внедорожника среднего размера 0 Series на выставке технологий CES в Лас-Вегасе.

Компания сообщила, что на электромобили серии 0 будет установлена ​​новая операционная система, использующая технологию двуногого гуманоидного робота Honda ASIMO.

Honda также сообщила, что компания и японский производитель микросхем Renesas Electronics Corp подписали соглашение о разработке высокопроизводительной системы на кристалле для серии 0.

Электромобили Honda будут иметь индивидуальное управление движением и другие функции для индивидуальных пользователей, заявил на пресс-конференции Иноуэ Кацуси, директор по развитию бизнеса в области электрификации.

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