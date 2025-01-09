Honda представила новые прототипы электромобилей
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Лас-Вегас, 7 января (Jiji Press). Honda Motor Co. представила две модели-прототипы, которые будут представлены на мировых рынках под её новым брендом электромобилей серии «0» с 2026 года.
Японский автопроизводитель представил прототипы седана 0 Series Saloon и внедорожника среднего размера 0 Series на выставке технологий CES в Лас-Вегасе.
Компания сообщила, что на электромобили серии 0 будет установлена новая операционная система, использующая технологию двуногого гуманоидного робота Honda ASIMO.
Honda также сообщила, что компания и японский производитель микросхем Renesas Electronics Corp подписали соглашение о разработке высокопроизводительной системы на кристалле для серии 0.
Электромобили Honda будут иметь индивидуальное управление движением и другие функции для индивидуальных пользователей, заявил на пресс-конференции Иноуэ Кацуси, директор по развитию бизнеса в области электрификации.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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