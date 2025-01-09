Снег повредил башню замка Хиросаки

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Аомори, 8 января (Jiji Press). Сторожевая башня ягура замка Хиросаки в префектуре Аомори, признанная важным национальным культурным достоянием, была повреждена сильным снегопадом.

Администрация города Хиросаки заявила, что на устранение ущерба, нанесённого башне Ни-но мару Хицудзисару ягура, расположенной в парке Хиросаки, потребуется несколько лет.

По данным городской администрации, охранник обнаружил повреждения башни утром 4 января.

В ходе расследования, проведенного 6 января, обнаружилось, что 20-метровая сосна, посаженная возле башни, сломалась у основания из-за огромного веса выпавшего снега. Упавшее дерево повредило стены и карнизы на втором этаже трёхэтажной башни.

По данным городской администрации, считается, что строительство Ниномару Хицудзисару ягура было завершено в 1611 году, когда был построен замок Хиросаки, она была предназначена для обороны замка от вторгшихся войск.

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