Японский стартап вновь попытается высадить на Луну лунный модуль
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Токио, 9 января (Jiji Press). Японский стартап по исследованию космоса ispace Inc. сообщил, что его новый лунный модуль будет запущен 15 января в рамках второй попытки компании отправить такой космический корабль на Луну.
Первый посадочный модуль компании не смог прилуниться в 2022 году. Если вторая попытка окажется успешной, это будет вторая частная посадка на Луну после посадки американской компании в феврале 2024 года и первой посадки азиатской компании.
Если новому посадочному модулю удастся приземлиться на Луне, ispace планирует собрать данные и песок, а также провести эксперименты со своим марсоходом.
Посадочный модуль будет запущен на борту ракеты Falcon 9 американского производителя космических аппаратов Space Exploration Technologies Corp., или SpaceX, из Космического центра Кеннеди в американском штате Флорида в 1:11 утра 15 января по местному времени. Посадочный модуль американской компании будет запущен на той же ракете.
Планируется, что посадочный модуль Ispace прибудет на Луну через четыре-пять месяцев после запуска.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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