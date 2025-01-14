Администрация Токио предложит возмещать до 100 000 йен за обезболивание при родах
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Токио, 12 января (Jiji Press). С октября столичное правительство Токио предоставит субсидии в размере до 100 000 йен жительницам Токио, которые выберут обезболивание при родах, сообщила губернатор Коикэ Юрико.
«Токийское столичное правительство возглавит усилия по созданию общества, в котором люди смогут рожать и воспитывать детей без тревоги», – заявила Коикэ журналистам в субботу.
Это будет первая в стране программа по субсидированию стоимости безболезненных родов на уровне префектуры.
Столичное правительство планирует выделить 1,1 млрд йен на сопутствующие расходы в своём первоначальном бюджете на 2025 финансовый год и рассчитывает предоставить субсидии на 9500 случаев безболезненных родов в течение шести месяцев до конца марта следующего года.
Медицинские учреждения, имеющие право на получение сертификата для субсидий, должны соответствовать определенным стандартам безопасности.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]