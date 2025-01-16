Возрождение былой жизни родного города: Туристические маршруты по пострадавшему району способствуют восстановлению

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Кобе, 15 января (Jiji Press) -- В районе Нагата города Кобе, серьёзно пострадавшем от разрушительного землетрясения 30 лет назад, местные владельцы магазинов организуют экскурсии для школьников со всей Японии по местам, затронутым стихийным бедствием.

Морисаки Киёто (72 года), президент компании «Кинки такси», автор этой инициативы, рассказывает: «Землетрясение стёрло с лица земли привычный облик нашего города, и я стремился вернуть ту жизнь, что кипела здесь прежде». Его начинание внесло значительный вклад в последующее возрождение района.

Землетрясение, произошедшее 17 января 1995 года, нанесло району Нагата колоссальный ущерб. Хотя головной офис компании и дом Морисаки уцелели, он был «потрясён до глубины души», увидев, как пожар, вспыхнувший после подземных толчков, превратил окрестности в пепелище.

Даже спустя год после катастрофы, когда район всё ещё был охвачен атмосферой безысходности, один из волонтёров, завершая свою миссию, отметил: «Если мы останемся здесь надолго, местные жители потеряют стимул к самостоятельным действиям». Морисаки, который осознавал необходимость действовать, но был поглощён восстановлением компании, принял решение жить не как жертва катастрофы, а как выживший, посвятивший себя возрождению района.

Позже на собрании торговой улицы Тайсё-судзи, куда его пригласил знакомый, он выступил с предложением «превратить Нагату в туристическое место». Несмотря на первоначальное сопротивление, ему удалось убедить владельцев магазинов, представив концепцию «познавательного туризма». Он разработал программу экскурсий по пострадавшему району для учащихся средних школ, приезжающих в регион Кансай на школьные экскурсии со всей страны.

В ходе экскурсий школьники на автобусе осматривают торговую улицу Тайсё-судзи, а владельцы магазинов выступают в роли гидов-рассказчиков, делясь своими воспоминаниями о катастрофе. Программа, стартовавшая около 2000 года, уже приняла более 100 школ со всей страны. Число владельцев магазинов, желающих стать рассказчиками, постоянно растёт.

Эта инициатива впоследствии привлекла внимание других пострадавших районов. Примерно через четыре месяца после Великого восточно-японского землетрясения Морисаки получил приглашение выступить с лекциями в городе Исиномаки префектуры Мияги и других местах, где он поделился опытом восстановления региона и возрождения малого бизнеса после землетрясения.

Компания также предлагает 15 различных уникальных экскурсий на такси, включая тур «Кобе Биф такси», во время которого можно отведать высококачественную говядину в специализированных ресторанах возрождённого Кобе. Компания поддерживает восстановление пострадавшего района через различные инициативы, придавая особое значение человеческим отношениям.













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