Администрация Киото повысит верхний предел налога на проживание до 10 000 йен

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Киото, 14 января (Jiji Press). Муниципальное правительство Киото представило план повышения верхнего предела налога на проживание, взимаемого с гостей, останавливающихся в гостиницах этого города, до 10 000 йен с человека за ночь с нынешних 1000 йен.

По данным министерства внутренних дел, запланированная сумма станет самым высоким потолком фиксированного налога на проживание по всей стране, превысив 2000 йен в городе Нисэко в самой северной префектуре Хоккайдо.

Правительство Киото представит пересмотренный проект указа о повышении на сессии городского собрания с февраля. Если он будет принят на сессии и одобрен министром внутренних дел, пересмотренный указ вступит в силу в марте 2026 года.

В проекте установлено пять уровней налога на основе платы за проживание: 200 йен для платы за проживание менее 6000 йен, 400 йен для сумм от 6000 йен до 20 000 йен, 1000 йен для платы от 20 000 йен до 50 000 иен, 4000 йен для платы от 50 000 иен до 100 000 йен и 10 000 йен для платы в размере более 100 000 йен.

В условиях быстрого увеличения числа иностранных туристов Киото древняя столица Японии и одно из самых популярных туристических направлений в стране сталкивается с проблемами, связанными с чрезмерным туризмом, такими как переполненные автобусы. Город планирует обеспечить финансовые ресурсы для принятия контрмер посредством повышения потолка налога на проживание.

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