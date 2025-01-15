Toyota пятый год подряд остаётся крупнейшим в мире продавцом автомобилей

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Берлин, 14 января (Jiji Press). Toyota Motor Corp. в 2024 году пятый год подряд сохраняет за собой первое место по мировым продажам автомобилей, обогнав Volkswagen Group.

Volkswagen заявил во вторник, что его мировые продажи автомобилей упали на 2,3% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом до 9 027 400 единиц. Toyota продала около 9,85 млн автомобилей по всему миру за первые 11 месяцев 2024 года.

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