Toyota пятый год подряд остаётся крупнейшим в мире продавцом автомобилей
НовостиЭкономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Берлин, 14 января (Jiji Press). Toyota Motor Corp. в 2024 году пятый год подряд сохраняет за собой первое место по мировым продажам автомобилей, обогнав Volkswagen Group.
Volkswagen заявил во вторник, что его мировые продажи автомобилей упали на 2,3% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом до 9 027 400 единиц. Toyota продала около 9,85 млн автомобилей по всему миру за первые 11 месяцев 2024 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Авиакомпания ANA вместе с американской компанией, спонсируемой Toyota, работает над созданием коммерческого «летающего автомобиля»
- Японский стартап намерен убедить пользователей суперкаров пересесть на летающий мотоцикл за 700 000 долларов
- Летающий мотоцикл на автомобильной выставке в Токио: перспективы воздушного транспорта нового типа
- «Воздушные автомобили» определяют ближайшее будущее: Япония приступает кобсуждению практических вопросов
- [Видео] Японская компания NEC испытывает летающий автомобиль
- Хонда Соитиро – создатель глобальной империи Honda
- Количество погибших в ДТП в Японии в 2018 году достигло рекордно низкой цифры
- В Японии всё шире применяются дополнительные устройства управления ускорением для предотвращения несчастных случаев на дороге
- Система управления автомобилем «одна педаль» поможет избежать ДТП