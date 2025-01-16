Премьер Китая приветствует визит Исибы

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Пекин, 15 января (Jiji Press) -- В Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча премьер-министра КНР Ли Цяна с представителями руководства правящей коалиции Японии. В ходе встречи японская делегация передала письмо от премьер-министра Исиба Сигэру председателю КНР Си Цзиньпину. В ответ на выраженное Исиба намерение в ближайшее время посетить Китай, Ли заявил о готовности принять его «когда это будет удобно».

Переговоры между делегацией правящей коалиции во главе с генеральным секретарем Либерально-демократической партии Морияма Хироси и его коллегой из партии Комэйто Нисида Макото с премьером Ли продлились более часа. Стороны подчеркнули важность развития межличностных и экономических связей между двумя странами, включая контакты на высшем уровне.

В ходе беседы Морияма отметил, что для углубления двусторонних отношений «крайне важно обеспечить безопасность японских граждан», имея в виду недавние случаи задержания японцев и инциденты с нападением на детей. Касаясь вопроса ограничений на импорт японских морепродуктов, он призвал к скорейшему возобновлению поставок, выразив надежду на «быстрое решение этого вопроса». Также были затронуты проблемы, связанные с активной морской экспансией, и обсуждена ситуация вокруг КНДР, включая вопрос похищенных граждан.

中国の李強首相と会談する自民党の森山裕幹事長＝１５日、北京の人民大会堂（代表撮影・時事）

中国の李強首相と会談する公明党の西田実仁幹事長（左）。右は自民党の森山裕幹事長＝１５日、北京の人民大会堂（代表撮影・時事）

中国の李強首相（右端）と会談する公明党の西田実仁幹事長（左端）、自民党の森山裕幹事長（左から２人目）ら＝１５日、北京の人民大会堂（代表撮影・時事）

記者団の取材に応じる自民党の森山裕幹事長（左）と公明党の西田実仁幹事長＝１５日、北京

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Китай Исиба Сигэру Китайская Народная Республика / КНР Jiji Press