Расходы иностранных туристов в Японии в 2024 году достигли рекордной суммы
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Токио, 15 января (Jiji Press). Расходы туристов, посетивших Японию в 2024 году, выросли на 53,4% по сравнению с предыдущим годом и составили 8139,5 млрд йен, впервые превысив уровень в 8 трлн йен, сообщило Японское агентство по туризму.
Предыдущий рекорд составлял 5306,5 млрд йен, зафиксированный в 2023 году. Рост был обусловлен в основном ослаблением йены, из-за которого число посетителей достигло рекордно высокого уровня, а также скачком расходов на проживание, которые составили чуть более 30% от общих расходов.
Расходы на одного посетителя выросли на 6,8% до 227 242 йен.
Расходы посетителей из материкового Китая составили около 20% от общей суммы.
В период с октября по декабрь расходы туристов в Японии выросли на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигли квартального максимума в 2310,8 млрд йен.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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