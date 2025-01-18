Свыше 95% японцев ощущают повышение цен, свидетельствует опрос Банка Японии

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Токио, 17 января (Jiji Press) -- По данным «Исследования общественного мнения о качестве жизни», опубликованного Банком Японии 17 января, совокупная доля респондентов, отметивших «значительное» или «умеренное» повышение цен по сравнению с прошлым годом, достигла 95,1%. Этот показатель превысил результат предыдущего сентябрьского опроса (94,7%) и уже в десятый раз подряд преодолел отметку в 90%. При этом 85,7% опрошенных (против 85,6% в предыдущем опросе) прогнозируют дальнейший рост цен в течение следующего года.

Средний показатель роста цен за прошедший год, по оценкам респондентов, вырос до 17,0% с 14,5% в предыдущем опросе, что является максимальным значением с начала ведения сопоставимой статистики в сентябре 2006 года. Ожидаемый рост цен в предстоящем году составил 11,5% (против 10,0% в предыдущем опросе), повторив рекордный показатель июньского опроса прошлого года.

В оценке текущего благосостояния индекс качества жизни (разница между долей тех, кто отметил улучшение материального положения, и тех, кто сообщил о его ухудшении) снизился до минус 52,4 с минус 47,4 в предыдущем опросе. По мнению Банка Японии, это обусловлено, в частности, повышением цен на ряд продовольственных товаров. Доля респондентов, сообщивших о росте доходов домохозяйств по сравнению с прошлым годом, снизилась до 17,1% с 19,0% в предыдущем опросе.

Опрос проводился среди жителей Японии старше 20 лет в период с 7 ноября по 3 декабря прошлого года.







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