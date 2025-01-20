Береговая охрана Японии ввела в эксплуатацию систему видеоотчётов о чрезвычайных ситуациях
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Токио, 18 января (Jiji Press). Береговая охрана Японии запустила систему «Live 118», которая позволит её сотрудникам получать от населения снятые на смартфоны видеоролики морских происшествий и аварий, а также отправлять им кадры способов спасательных работ и других мер реагирования на чрезвычайные ситуации.
Получив экстренный отчет об аварии или инциденте, Береговая охрана отправляет URL-адрес специального веб-сайта на смартфон звонящего через службу коротких сообщений, что позволяет звонящему получить доступ к сайту для получения необходимой информации.
Береговая охрана создала девять типов видеороликов, которые будут отправляться звонящим, в том числе видеоролики, демонстрирующие способы лечения ожогов, остановки кровотечения и удаления инородных предметов из дыхательных путей.
«Мы надеемся, что новая система поможет повысить количество спасённых жизней», – заявил представитель Береговой охраны.
Объединённая координационная группа провела учения в своей штаб-квартире в Токио перед запуском системы Live 118, отыграв сценарий, когда кто-то на прогулочном судне внезапно заболевает.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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