Национальное богатство Японии достигло 4158 трлн йен в конце 2023 года

Новости

Токио, 20 января (Jiji Press) -- По данным ежегодного отчета о национальных экономических показателях, опубликованного Кабинетом министров Японии, чистые активы страны (национальное богатство) к концу 2023 года достигли рекордного уровня в 4158,4 трлн йен, увеличившись на 4,1% по сравнению с предыдущим годом. Это восьмой год непрерывного роста, который включает стоимость земли, денежных средств, депозитов и акций за вычетом обязательств.

Чистые активы домохозяйств достигли исторического максимума в 2965,1 трлн йен, продемонстрировав рост на 3,7%. Положительная динамика наблюдается пятый год подряд благодаря росту цен на недвижимость и ценные бумаги.

Существенный рост показали чистые активы центрального и местных правительств – на 44,2% до 258,8 трлн йен. Это связано с увеличением оценочной стоимости объектов социальной инфраструктуры, в частности дорог, на фоне общего удорожания строительных материалов.

На фоне ослабления йены и роста фондового рынка финансовые организации, включая банки и брокерские компании, нарастили чистые активы на 32,3% до 124,9 трлн йен.



内閣府の看板＝東京都千代田区

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]