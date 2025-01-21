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Токио, 21 января (Jiji Press). Министерство иностранных дел России опубликовало заявление, посвящённое 100-летию подписания японско-советского базового договора, который возобновил дипломатические отношения между двумя странами после перерыва, вызванного русской революцией.

В заявлении российского МИД подчеркивается, что даже соседние страны, которые долгое время находятся в состоянии вражды, могут прийти к соглашению о нормализации отношений.

Заявление может быть направлено на то, чтобы побудить Японию, которая ввела санкции против России из-за её агрессии против Украины, пойти на компромисс для улучшения отношений с Россией.

Российское министерство заявило, что в Японии всё ещё есть разумные политики, которые понимают, насколько пагубна предположительно антироссийская политика Японии, и дало понять, что Россия готова отреагировать на любые шаги Японии по прекращению санкций и возобновлению диалога.

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