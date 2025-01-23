Правящие партии Японии согласились обсудить систему, позволяющую супругам иметь разные фамилии
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Токио, 22 января (Jiji Press). Правящая коалиция Японии, состоящая из Либерально-демократической партии и Комэйто, договорилась провести обсуждение вопроса о введении системы разных фамилий для супружеских пар.
Премьер-министр и председатель ЛДП Исиба Сигэру и лидер партии Комэйто Сайто Тэцуо достигли соглашения во время обеденной встречи в офисе премьер-министра.
Однако они не смогли решить, когда начинать обсуждение этого вопроса, поскольку Исиба сослался на необходимость достижения консенсуса в ЛДП, сообщил Сайто, который общался с журналистами после обеденной встречи.
Сайто процитировал Исибу, который сказал, что хотел бы, чтобы Комэйто подождала еще немного, и что он намерен как можно скорее подготовить предложение ЛДП по этому вопросу, чтобы начать переговоры с партнёром по коалиции.
«Нам следует начать переговоры как можно раньше, может быть уже в январе», – сказал Сайто.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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