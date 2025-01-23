Институт Riken начинает разработку нового суперкомпьютера
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Токио, 22 января (Jiji Press). Riken, научно-исследовательский институт, поддерживаемый правительством Японии, сообщил, что начал разработку преемника своего суперкомпьютера Fugaku.
Riken ставит перед собой цель увеличить скорость вычислений в десятки раз за счёт использования передовых технологий искусственного интеллекта и начать эксплуатацию нового суперкомпьютера около 2030 года.
Полномасштабная деятельность Fugaku началась в 2021 году. Компания занимала лидирующие позиции в мировом рейтинге TOP500 по скорости вычислений четыре срока подряд с июня 2020 года по ноябрь 2021 года.
Хотя в последнем рейтинге Fugaku опустился на шестое место, он уже 10 сроков подряд остается первым в двух категориях, включая промышленную вычислительную мощность.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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