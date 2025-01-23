Исиба обещает увеличить расходы на меры защиты от стихийных бедствий
НовостиПолитика Стихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 22 января (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру на этой неделе объявит о плане потратить более 15 триллионов йен начиная с 2026 финансового года, чтобы сделать страну более устойчивой к стихийным бедствиям, сообщили правительственные чиновники.
По словам чиновников, в своей парламентской политической речи, запланированной на 24 января, Исиба скажет, что правительство опубликует обновлённую версию текущей национальной программы повышения устойчивости стоимостью 15 триллионов йен, возможно, в июне.
Он также будет стремиться содействовать созданию системы взаимной поддержки между местными органами власти и созданию запасов гуманитарной помощи в рамках подготовки к возможным крупномасштабным стихийным бедствиям, одновременно выражая свое намерение улучшить прогнозирование бедствий.
Исиба сообщит, что основные направления экономической и фискальной политики на этот год определят, как улучшить финансовое положение правительства.
Правительство фактически отказалось от своей цели достижения первичного профицита бюджета в финансовом 2025 году, который начинается в апреле. В своей речи Исиба пообещает продолжить усилия по фискальной реформе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]