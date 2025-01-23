Исиба обещает увеличить расходы на меры защиты от стихийных бедствий

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Токио, 22 января (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру на этой неделе объявит о плане потратить более 15 триллионов йен начиная с 2026 финансового года, чтобы сделать страну более устойчивой к стихийным бедствиям, сообщили правительственные чиновники.

По словам чиновников, в своей парламентской политической речи, запланированной на 24 января, Исиба скажет, что правительство опубликует обновлённую версию текущей национальной программы повышения устойчивости стоимостью 15 триллионов йен, возможно, в июне.

Он также будет стремиться содействовать созданию системы взаимной поддержки между местными органами власти и созданию запасов гуманитарной помощи в рамках подготовки к возможным крупномасштабным стихийным бедствиям, одновременно выражая свое намерение улучшить прогнозирование бедствий.

Исиба сообщит, что основные направления экономической и фискальной политики на этот год определят, как улучшить финансовое положение правительства.

Правительство фактически отказалось от своей цели достижения первичного профицита бюджета в финансовом 2025 году, который начинается в апреле. В своей речи Исиба пообещает продолжить усилия по фискальной реформе.

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