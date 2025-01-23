Японская императорская чета рассматривает возможность визита в Иводзиму

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Токио, 22 января (Jiji Press). Управление императорского двора Японии рассматривает возможность визита императора Нарухито и императрицы Масако на остров Иото, также известный как Иводзима, в апреле, чтобы отдать дань уважения солдатам, погибшим во Второй мировой войне, сообщили источники, осведомленные о ситуации.

На этом отдалённом острове Токио в архипелаге Огасавара в западной части Тихого океана в последние дни войны произошли ожесточенные бои, в результате которых погибло около 20 000 японских солдат.

Императорская чета также, возможно, посетит префектуры Хиросима, Нагасаки и Окинава в этом году в связи с 80-й годовщиной поражения страны в войне. Хиросима и Нагасаки подверглись атомным бомбардировкам во время войны, а Окинава стала местом наземного сражения с войсками союзников.

Почётный император Акихито и почётная императрица Митико посетили Иото в феврале 1994 года, за год до 50-й годовщины окончания войны. На острове они посетили монумент Тэндзан ирэйхи, воздвигнутый японским правительством, и мемориал для погибших на войне японцев и американцев, построенный столичным правительством Токио.

На пресс-конференции в феврале 2023 года император выразил сожаление по поводу многочисленных погибших на Иото, и сказал, что хочет «углубить понимание истории военного периода».

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