В Токио цены на новое жильё второй год держатся выше 100 млн йен

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Токио, 23 января (Jiji Press) - По данным Научно-исследовательского института экономики недвижимости, средняя стоимость новых квартир в центральных районах Токио в 2024 году составила 111,81 млн йен. И хотя этот показатель несколько ниже прошлогоднего (114,83 млн йен), планка в 100 млн йен остаётся непреодолимой уже второй год подряд. Эксперты связывают устойчиво высокие цены с удорожанием строительства. При этом объём предложения упал на треть - до 8275 квартир.

В целом по столичному региону (Токио и прилегающие префектуры) средняя цена снизилась до 78,20 млн йен с рекордных 81,01 млн йен годом ранее. Спад объясняется тем, что в 2023 году на рынок вышло множество элитных объектов в центре столицы. Количество квартир стоимостью более 100 млн йен сократилось на 12,6% - до 3648 единиц.

В пригородах наблюдается существенный рост цен: в Тибе - на 18,9% (до 56,89 млн йен), в Сайтаме - на 13,8% (до 55,42 млн йен), в Канагаве - на 6% (до 64,32 млн йен). Подорожание особенно заметно в районах реновации и около крупных транспортных узлов.

Дефицит рабочей силы привёл к историческому минимуму предложения: в столичном регионе на рынок вышло всего 23 003 новых квартиры (-14,4%) - самый низкий показатель с начала наблюдений в 1973 году.

По прогнозам, в 2025 году рынок оживится: количество новостроек должно вырасти на 13% - до 26 000 квартир. Однако ведущий аналитик института Мацуда Тадаси предупреждает, что из-за продолжающегося роста себестоимости строительства цены могут превзойти рекордные значения 2023 года.

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