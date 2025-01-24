Американский морпех избежал обвинения в деле о сексуальном насилии в Окинаве
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Наха, префектура Окинава, 23 января (Jiji Press) -- Прокуратура округа Наха отказалась предъявлять обвинения военнослужащему Корпуса морской пехоты США в возрасте 30 лет по делу о сексуальном насилии, сославшись на недостаточность доказательств.
По заявлению прокуратуры, «после тщательного рассмотрения всех обстоятельств дела было установлено, что доказательная база недостаточна для выдвижения обвинений».
В ноябре прошлого года подозреваемый, по данным следствия, совершил сексуальное насилие и нанёс телесные повреждения совершеннолетней женщине в помещении. Как сообщает полиция, потерпевшая познакомилась с подозреваемым непосредственно перед инцидентом.
На фоне критики в связи с отсутствием информирования префектуры о случаях сексуального насилия со стороны американских военнослужащих, полицейское управление префектуры в июле прошлого года внедрило систему обязательного уведомления администрации префектуры на этапах задержания или передачи дела в прокуратуру. В данном случае полиция также проинформировала префектуру при передаче материалов дела прокурорам.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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