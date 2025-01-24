Банк Японии повышает процентную ставку до 0,5%

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Токио, 24 января (Jiji Press) -- Банк Японии принял решение о повышении ключевой процентной ставки до уровня, которого не наблюдалось более 16 лет. На двухдневном заседании регулятор поднял ставку по необеспеченным однодневным кредитам с 0,25% до 0,5%.

Это третье повышение ставки с марта прошлого года, когда была отменена политика отрицательных процентных ставок, и первое с июля 2023 года. Регулятор объясняет свое решение растущей уверенностью в достижении целевого показателя инфляции в 2% и формированием устойчивого цикла роста зарплат и цен.

Решение было принято большинством голосов: восемь членов комитета поддержали повышение, против выступил только Накамура Тоёаки. Председатель Уэда Кадзуо представит детали решения на пресс-конференции.

В обновленном экономическом прогнозе Банк Японии повысил ожидания по инфляции. Индекс потребительских цен без учета свежих продуктов теперь прогнозируется на уровне 2,7% в 2024 финансовом году, 2,4% в 2025 году и 2,0% в 2026 году. Пересмотр связан с удорожанием риса и ростом импортных цен на фоне ослабления йены.





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