Экс-переводчику звезды MLB Отани Сёхэя грозит 4 года и 9 месяцев тюремного заключения

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Нью-Йорк, 23 января (Jiji Press) -- Федеральная прокуратура США потребовала тюремного заключения сроком на 4 года и 9 месяцев с последующим трехлетним испытательным сроком для бывшего переводчика звезды Главной лиги бейсбола Отани Сёхэя, Мидзухара Иппэя (40), обвиняемого в банковском мошенничестве. Об этом стало известно из документа, поданного в суд Калифорнии. Приговор будет вынесен 6 февраля.

В документе прокуратура подчеркнула, что «действия обвиняемого нанесли не только экономический ущерб, но и подорвали репутацию и доверие — главные активы Отани». Прокуроры настаивают, что «такое предательство и алчность требуют значительного тюремного срока».

При этом было отмечено, что Мидзухара рано согласился на сделку со следствием, что облегчило работу прокуратуры. Это было расценено как «проявление уважения к закону», что привело к значительному снижению возможного максимального срока в 33 года.

Защита Мидзухара также подала 23 января заявление относительно приговора, утверждая, что «он страдает серьезной игровой зависимостью и уже понес наказание в виде потери репутации и карьеры», и просила снизить срок до 1 года и 6 месяцев.

Мидзухара с ноября 2021 по март 2024 года незаконно перевел около 17 миллионов долларов (примерно 2,6 миллиарда йен) со счета Отани для погашения долгов от нелегальных ставок. Хотя прокуратура требует возмещения этой суммы Отани, согласно документу, Мидзухара «не имеет возможности выплатить компенсацию».







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