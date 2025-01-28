Круглосуточные магазины становятся ключевым элементом инфраструктуры в чрезвычайных ситуациях

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Кобе, 27 января (Jiji Press) — После разрушительного землетрясения, произошедшего в январе 1995 года, круглосуточные магазины стали рассматриваться как важнейший элемент системы жизнеобеспечения во время стихийных бедствий. «Сегодня покупатели воспринимают наши магазины как часть критически важной инфраструктуры – это разительно отличается от ситуации тех лет», – рассказывает Мураками Кацуми (71 год), владелец магазина сети «Lawson» в районе Нада города Кобе.

После землетрясения Мураками смог добраться до своего магазина на автомобиле из дома в городе Амагасаки префектуры Хёго. Подземные толчки силой 7 баллов превратили здания и дороги в руины. Внутри его магазина лопнули водопроводные трубы, помещение затопило, а товары были разбросаны по всему полу.

Несмотря на невозможность вести торговлю, он начал бесплатно раздавать продукты питания посетителям. «Видя людей, оставшихся без воды и еды, я просто не мог поступить иначе», – вспоминает Мураками.

Возобновить работу магазина удалось только через три месяца, в конце апреля. Всё это время уходило на организацию ремонта помещения, расчистку завалов и решение вопросов с банками. «Когда мы наконец смогли открыться, я испытал настоящее облегчение», – делится он.

Мураками, продолжающий управлять магазином в районе Нада, отмечает, что сегодня «роль круглосуточных магазинов в местном сообществе важна не только во время бедствий – мы также помогаем обеспечивать общественную безопасность».

17 января этого года исполнилось 30 лет со дня разрушительного землетрясения Хансин-Авадзи. Учитывая угрозу землетрясения в желобе Нанкай и другие сейсмические риски, новая катастрофа может произойти в любой момент. «Я регулярно инструктирую сотрудников о правилах эвакуации, например, в случае землетрясения укрываться в горной части города», – говорит Мураками, подчеркивая: «Если случится новое бедствие, мы обязательно предоставим убежище всем нуждающимся».







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