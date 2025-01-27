Монгольский борец Хосёрю готовится стать новым ёкодзуна в сумо

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Токио, 26 января (Jiji Press) -- Судейский департамент Японской ассоциации сумо направил председателю Хаккаку (экс-ёкодзуна Хокутокай) запрос на проведение внеочередного заседания совета директоров. На повестке дня – присвоение звания ёкодзуна западному одзэки Хосёрю (25 лет, настоящее имя Сугаррагчаа Бямбасурэн, уроженец Монголии, школа Татиноми), одержавшему вторую победу на январском турнире с результатом 12-3. Повышение борца практически предрешено.

27 января председатель представит этот вопрос на рассмотрение Комитету по делам ёкодзуна под председательством Ямаути Масаюки. После получения рекомендации комитета окончательное решение будет принято 29 января на совместном заседании по составлению турнирной таблицы весеннего турнира и заседании совета директоров.

На предыдущем ноябрьском турнире в Кюсю Хосёрю занял второе место с впечатляющим результатом 13-2. Согласно внутреннему регламенту Комитета, для присвоения звания ёкодзуна борцу в ранге одзэки необходимо одержать две последовательные победы на турнирах. В случае сопоставимых высоких результатов решение о рекомендации принимается не менее чем двумя третями присутствующих членов комитета.

Хосёрю станет 74-м ёкодзуна в истории после Тэрунофудзи, получившего это звание по итогам турнира в Нагое-2021, и шестым представителем Монголии вслед за Асасёрю, Хакухо и другими. Путь от дебюта до высшего звания займёт у него 42 турнира – это пятый показатель скорости с 1958 года, когда была введена система шести ежегодных турниров (без учёта временных повышений).

Хосёрю, приходящийся племянником экс-ёкодзуна Асасёрю, получил ранг одзэки после своей первой победы на турнире в Нагое-2023. После недавнего завершения карьеры единственного действующего ёкодзуна Тэрунофудзи его повышение позволит избежать ситуации отсутствия действующих ёкодзун, которая в последний раз наблюдалась 32 года назад – с момента ухода Хокутокая до повышения Акэбоно после январского турнира 1993 года.







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