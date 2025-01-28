Найто Секьюритиз увеличивает стартовую зарплату до 300 000 йен

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Осака, 27 января (Jiji Press) -- Компания «Найто Секьюритиз» заявила 27 января о предстоящем в апреле повышении базовых окладов. Для выпускников вузов начальная ежемесячная заработная плата вырастет на 43 000 йен и достигнет 300 000 йен по сравнению с апрелем прошлого года. Данная мера направлена на привлечение высококвалифицированных специалистов путем улучшения условий труда.

На фоне успешных финансовых показателей компания проведет повышение заработной платы для всего штата, насчитывающего около 420 сотрудников, с увеличением в среднем на 12,8% по сравнению с апрелем прошлого года. Как отмечается, это беспрецедентное повышение заработной платы для компании. Предыдущее повышение было осуществлено в октябре прошлого года, тогда рост составил 6,2%.

В секторе ценных бумаг крупные игроки, такие как «Дайва Секьюритиз Груп» и «Окасан Секьюритиз Груп», уже объявили о повышении стартовых зарплат до уровня, превышающего 300 000 йен. В условиях обострившейся борьбы за талантливые кадры эта тенденция распространяется и на региональные брокерские компании.

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