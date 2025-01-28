Продажи в ресторанах Японии в 2024 году выросли на 8,4%

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Токио, 27 января (Jiji Press). Продажи ресторанов в Японии в 2024 году выросли на 8,4% по сравнению с предыдущим годом, они растут третий год подряд, сообщила Японская ассоциация общественного питания.

Рост цен в меню вслед за ростом цен на ингредиенты привёл к увеличению средних расходов клиентов и увеличению общих продаж ресторанов.

Кроме того, увеличение числа иностранных туристов привело к росту продаж в ресторанах, предлагающих ужины, поскольку выросли расходы на одного клиента.

По типу бизнеса все три категории ресторанов продемонстрировали рост продаж по сравнению с предыдущим годом: в ресторанах быстрого питания рост составил 8,1%, в семейных ресторанах – 9,5%, а в ресторанах быстрого питания – 6,6%.

Только в декабре общий объём продаж ресторанов в Японии вырос на 6,6% по сравнению с прошлым годом.

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