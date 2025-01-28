Объём внутренних инвестиций достигнет 200 трлн йен к 2040 фискальному году: Кэйданрэн представляет новую цель экономического роста

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Токио, 27-го января (Jiji Press) -- Федерация экономических организаций Японии (Кэйданрэн) 27-го января в канцелярии премьер-министра представила новый целевой план по увеличению объёма корпоративных инвестиций внутри страны до 135 трлн йен к 2030 фискальному году и до 200 трлн йен к 2040 фискальному году.

Председатель крупнейшего делового объединения страны Токура Масакадзу озвучил данные показатели на совместном совещании представителей государственного и частного секторов по вопросам расширения внутренних инвестиций, состоявшемся в канцелярии премьер-министра.

По замыслу Кэйданрэн, японская экономика сможет достичь высоких темпов роста благодаря государственно-частному партнёрству в сфере инвестиций в декарбонизацию и искусственный интеллект.

В совещании также приняли участие премьер-министр Исиба Сигэру и глава Банка Японии Уэда Кадзуо. Токура обратился к правительству с просьбой реализовать стратегические инвестиции на основе средне- и долгосрочных планов для стимулирования корпоративных вложений, отметив: «Мы рассчитываем на существенную поддержку». Премьер-министр Исиба подчеркнул: «Для достижения целевых показателей (Кэйданрэн) необходимо тесное взаимодействие государства и бизнеса».

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