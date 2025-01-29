Премьер-министр Японии Исиба смягчает свою позицию в отношении дебатов о допустимости разных фамилий для супругов

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Токио, 28 января (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру смягчил свою позицию в отношении предлагаемого введения системы, позволяющей супругам иметь разные фамилии.

Хотя ранее премьер-министр полностью поддерживал её введение, недавно он предложил рассмотреть «компромисс» в виде юридического расширения использования добрачных фамилий.

Предполагается, что этот шаг был предпринят в ответ на сильное противодействие внутри правящей Либерально-демократической партии Исибы, особенно со стороны консервативных членов.

Выступая в программе интернет-медиаплатформы ReHacQ 26 января, Исиба отметил, что различные опросы общественного мнения показали большую поддержку расширению использования добрачных фамилий, чем вариантам сохранения системы одной фамилии или разрешения иметь разные фамилии для супружеских пар.

«Если мы не можем выбрать ни одну из сторон в споре, я думаю, что следует рассмотреть компромиссный план», – сказал Исиба в программе.

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