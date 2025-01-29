Премьер-министр Японии Исиба смягчает свою позицию в отношении дебатов о допустимости разных фамилий для супругов
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 28 января (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру смягчил свою позицию в отношении предлагаемого введения системы, позволяющей супругам иметь разные фамилии.
Хотя ранее премьер-министр полностью поддерживал её введение, недавно он предложил рассмотреть «компромисс» в виде юридического расширения использования добрачных фамилий.
Предполагается, что этот шаг был предпринят в ответ на сильное противодействие внутри правящей Либерально-демократической партии Исибы, особенно со стороны консервативных членов.
Выступая в программе интернет-медиаплатформы ReHacQ 26 января, Исиба отметил, что различные опросы общественного мнения показали большую поддержку расширению использования добрачных фамилий, чем вариантам сохранения системы одной фамилии или разрешения иметь разные фамилии для супружеских пар.
«Если мы не можем выбрать ни одну из сторон в споре, я думаю, что следует рассмотреть компромиссный план», – сказал Исиба в программе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Движение за возможность не менять фамилию после вступления в брак: история использования фамилий в Японии и рекомендации ООН
- «Проблема Сато»: при сохранении нынешней системы одной фамилии для обоих супругов через 500 лет все японцы будут носить фамилию Сато
- Лидер японского бизнеса призывает разрешить сохранение прежней фамилии при вступлении в брак
- Против запрета на разные фамилии для супругов в Японии будут поданы новые иски
- Большинство японцев выступает за введение раздельных фамилий для супружеских пар
- Токийский суд не позволил супругам зарегистрироваться под разными фамилиями
- Около половины студентов хотели бы, чтобы супруги могли иметь разные фамилии после вступления в брак
- Рабочая группа Либерально-демократической партии Японии по вопросам различных фамилий супругов провела первое заседание
- Общественная поддержка возможности супругам выбирать разные фамилии: «за» 70,6%, «против» – 14,4%
- История принципа «одна семья – одна фамилия» в Японии
- Вердикт о конституционности правила «одна семья – одна фамилия» как зеркало японского взгляда на ячейку общества
- Японские граждане призывают правительство признать двойные фамилии
- Японская семья: сознание меняется, порядок остаётся
- Устаревший Гражданский кодекс Японии и проблемы незарегистрированных граждан