Suzuki Motor 3 апреля представит 5-дверный Jimny в Японии
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Токио, 30 января (Jiji Press). Компания Suzuki Motor Corp. сообщила, что 3 апреля выпустит в Японии Jimny Nomade, первую пятидверную модель в серии полноприводных автомобилей Jimny.
Совершенно новый Jimny обладает улучшенными ездовыми качествами на неровных дорогах и дополнительным комфортом. Четырёхместный автомобиль легко вмещает пассажиров на задних сиденьях, делая поездки на дальние расстояния более комфортными.
Jimny – флагманская серия Suzuki, она продаётся по всему миру тиражом более 3,5 млн единиц. Пятидверная версия уже доступна примерно в 100 зарубежных странах, но пока не в Японии.
«Новый Jimny станет вашим новым партнёром в приключениях», — заявил президент Suzuki Motor Судзуки Тосихиро на мероприятии в Токио.
Jimny Nomade с рабочим объёмом двигателя 1500 куб. см имеет более длинный кузов, чем существующая трёхдверная модель Sierra, что обеспечивает достаточно места для багажа во время кемпинга и других поездок.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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