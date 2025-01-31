Suzuki Motor 3 апреля представит 5-дверный Jimny в Японии

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Токио, 30 января (Jiji Press). Компания Suzuki Motor Corp. сообщила, что 3 апреля выпустит в Японии Jimny Nomade, первую пятидверную модель в серии полноприводных автомобилей Jimny.

Совершенно новый Jimny обладает улучшенными ездовыми качествами на неровных дорогах и дополнительным комфортом. Четырёхместный автомобиль легко вмещает пассажиров на задних сиденьях, делая поездки на дальние расстояния более комфортными.

Jimny – флагманская серия Suzuki, она продаётся по всему миру тиражом более 3,5 млн единиц. Пятидверная версия уже доступна примерно в 100 зарубежных странах, но пока не в Японии.

«Новый Jimny станет вашим новым партнёром в приключениях», — заявил президент Suzuki Motor Судзуки Тосихиро на мероприятии в Токио.

Jimny Nomade с рабочим объёмом двигателя 1500 куб. см имеет более длинный кузов, чем существующая трёхдверная модель Sierra, что обеспечивает достаточно места для багажа во время кемпинга и других поездок.

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