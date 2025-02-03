Император и императрица Японии в июле посетят Монголию

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Токио, 31 января (Jiji Press). Ведутся приготовления к визиту японского императора Нарухито и императрицы Масако в Монголию в первой половине июля. Это будет первая поездка правящей императорской четы в эту страну, сообщило правительство.

Это будет третий зарубежный визит императора и императрицы с целью укрепления международной дружбы после поездок в Индонезию и Великобританию.

Императорская чета встретилась с президентом Монголии Ухнаа Хурэлсухом и его супругой в Японии в ноябре 2022 года. По данным Управления императорского двора, император и императрица были приглашены в Монголию в тот раз и неоднократно после этого.

Во время своего пребывания, которое должно продлиться около недели, они встретятся с президентом, посетят церемонию в рамках крупнейшего праздника Монголии Наадам и посетят мемориал японским заключённым, чтобы отметить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны.

Генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса сообщил на пресс-конференции, что визит императорской четы уже готовится. Он добавил, что Япония давно развивает отношения сотрудничества с Монголией в различных областях.

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