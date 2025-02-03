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Токио, 31 января (Jiji Press). Япония ужесточит правила экспорта технологий двойного назначения в ответ на растущий риск использования продукции в военных целях, заявило правительство.

Министерство экономики, торговли и промышленности заявило, что усилит экспортный контроль в соответствии с законодательством о валютном регулировании и внешней торговле в связи с ростом количества продукции и деталей, которые могут быть перепрофилированы для использования в военных целях из-за быстрого развития технологий.

В отношении продукции общего назначения, такой как станки, будет обязательным предварительное уведомление об экспорте, если есть серьёзные опасения, что она может быть использована для разработки обычных вооружений.

Кроме того, в список товаров, на экспорт которых в зарубежные страны необходимо получать разрешение, будет добавлен 21 вид продукции, включая оборудование для производства полупроводников.

Для усиления экспортного контроля правительство обяжет компании заранее сообщать даже об экспорте продукции общего назначения, не включённой в список, если компании посчитают, что эта продукция может быть использована в военных целях.

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