В Японии растёт активность любителей НЛО

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Токио, 3 февраля (Jiji Press). Растёт активность любителей НЛО, японские законодатели призывают к проведению официальных расследований, а случаи, связанные с НЛО, привлекают множество туристов.

По словам эксперта, эта тенденция, возникшая после событий в США, включая создание специальной организации для анализа показаний очевидцев и других данных, «может отражать чувство социальной тревожности».

Некоторые японские муниципалитеты, пытающиеся использовать тайны НЛО для регионального возрождения, надеются на возвращение бума НЛО.

Правительство США называет НЛО «неопознанными аномальными явлениями» (UAP). В интервью на популярном подкасте во время предвыборной кампании президента США в прошлом году Дональд Трамп, вступивший в должность в прошлом месяце, подчеркнул необходимость раскрытия информации о UAP.

В Японии парламентарии в июне прошлого года создали беспартийную группу по изучению UAP с точки зрения национальной безопасности. Среди основателей группы – премьер-министр Исиба Сигэру.

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