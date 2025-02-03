Пятая ракета H-3 со спутником Michibiki No. 6 успешно запущена
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Токио, 2 февраля (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно запустило пятую ракету H-3 со спутником Michibiki No. 6 для японской версии американской системы глобального позиционирования.
Ракета стартовала в 5:30 вечера с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии. Спутник был выведен на целевую орбиту.
«Ещё один успешный запуск повысил надёжность (ракеты H-3), – заявил на пресс-конференции президент JAXA Ямакава Хироси. – Мы не внесли никаких серьезных изменений (в пятую ракету по сравнению с предыдущими), но получили больше данных».
Серия спутников Michibiki разработана для японской системы позиционирования, которая предоставляет данные о местоположении в единицах измерения в несколько сантиметров. Первый спутник этой серии был запущен в 2010 году. В настоящее время в эксплуатации находятся четыре спутника Michibiki.
Ожидается, что Michibiki № 6 выйдет на геостационарную орбиту высотой около 36 000 километров примерно через полмесяца и будет введён в эксплуатацию примерно через полгода.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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