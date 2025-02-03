JETRO создаёт консультационную службу в связи с введением тарифов Трампа

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Токио, 2 февраля (Jiji Press) -- Министерство экономики, торговли и промышленности Японии совместно с Японской организацией внешней торговли (JETRO) объявили 2 февраля о создании консультационной службы для японских компаний в связи с решением президента США Трампа о введении дополнительных пошлин: 25% на импорт из Мексики и Канады, и 10% на импорт из Китая. По прогнозам, это существенно повлияет на цепочки поставок, особенно в автомобильном секторе, где затронуты интересы японских автопроизводителей в Мексике.

Консультационные центры начали работу в представительствах JETRO в Мексике, Канаде, Китае и США, а также в 49 офисах на территории Японии. К работе привлечены эксперты по североамериканскому региону, которые будут проводить индивидуальные консультации для японских предприятий. Комплексная поддержка будет оказываться как компаниям, уже ведущим деятельность в этих странах, так и малому и среднему бизнесу, который может пострадать от новых тарифных мер.

Согласно расчётам Института развивающихся экономик JETRO, введение данных тарифов приведёт к сокращению реального ВВП к 2027 году: в Мексике на 3,8%, в Канаде на 1,2% и в Китае на 0,3%. Наиболее ощутимый удар придётся по автомобильной отрасли, где ожидается спад на 10,7% в Мексике и на 10,2% в Канаде по сравнению со сценарием, при котором США воздерживаются от повышения пошлин для других стран.

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