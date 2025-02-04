Япония рассматривает возможность приёма жителей Газы: премьер-министр Исиба

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Токио, 3 февраля (Jiji Press) -- На заседании бюджетного комитета Палаты представителей премьер-министр Исиба Сигэру объявил о планах правительства принять жителей палестинского сектора Газа в Японии для оказания им медицинской помощи и предоставления возможности получения образования.

Отвечая на вопрос председателя политического совета партии Комэйто Окамото Мицунари, Исиба подчеркнул, что «правительство приложит все необходимые усилия для осуществления» данной инициативы.

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