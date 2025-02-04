Япония рассматривает возможность приёма жителей Газы: премьер-министр Исиба

Общество Политика В мире

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Токио, 3 февраля (Jiji Press) -- На заседании бюджетного комитета Палаты представителей премьер-министр Исиба Сигэру объявил о планах правительства принять жителей палестинского сектора Газа в Японии для оказания им медицинской помощи и предоставления возможности получения образования.

Отвечая на вопрос председателя политического совета партии Комэйто Окамото Мицунари, Исиба подчеркнул, что «правительство приложит все необходимые усилия для осуществления» данной инициативы.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

беженцы Jiji Press Сектор Газа