Американский инвестфонд требует отставки Хиэда, назвав его «диктатором» Fuji Media
НовостиОбщество Политика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Нью-Йорк, 3 февраля (Jiji Press) -- Американская инвестиционная компания Dalton Investments направила в корпорацию Fuji Media Holdings Inc. письмо с требованием об отставке Хиэда Хисаси, исполнительного советника-директора японской компании. Письмо датировано понедельником.
В обращении к Fuji Media Holdings инвесторы выразили недовольство тем, как телекомпания Fuji Television Network Inc., ключевая структура холдинга, отреагировала на скандал с участием бывшего телеведущего Накаи Масахиро, обвиненного в сексуальных домогательствах.
По мнению американской компании, несмотря на то, что бывший президент Fuji TV Минато Коити и председатель Кано Сюдзи взяли на себя ответственность за разразившийся скандал и ушли в отставку в конце прошлого месяца, Хиэда, занимающий также пост председателя Fujisankei Communications Group, не явился на важную пресс-конференцию и сохранил свою должность.
В письме Dalton подверг Хиэда жесткой критике, назвав его «диктатором». «Как можно было допустить, чтобы один диктатор контролировал этот огромный медиахолдинг на протяжении почти 40 лет? Это не укладывается в голове!» – говорится в заявлении фонда.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Заместитель председателя Fuji TV уходит в отставку из-за скандала с Накаи
- Президент и председатель правления Fuji TV ушли в отставку в связи со скандалом с телеведущим Накаи
- Спонсоры убирают рекламу с Fuji TV после скандала с шоуменом Накаи Масахиро
- Полиция Токио начала использовать экспресс-тест на «наркотики для изнасилования на свидании»
- Япония одобрила законопроект, закрепляющий незаконность секса без обоюдного согласия
сексуальные домогательства Jiji Press сексуальное насилие Fuji Television Network Накаи Масахиро