Американский инвестфонд требует отставки Хиэда, назвав его «диктатором» Fuji Media

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Нью-Йорк, 3 февраля (Jiji Press) -- Американская инвестиционная компания Dalton Investments направила в корпорацию Fuji Media Holdings Inc. письмо с требованием об отставке Хиэда Хисаси, исполнительного советника-директора японской компании. Письмо датировано понедельником.

В обращении к Fuji Media Holdings инвесторы выразили недовольство тем, как телекомпания Fuji Television Network Inc., ключевая структура холдинга, отреагировала на скандал с участием бывшего телеведущего Накаи Масахиро, обвиненного в сексуальных домогательствах.

По мнению американской компании, несмотря на то, что бывший президент Fuji TV Минато Коити и председатель Кано Сюдзи взяли на себя ответственность за разразившийся скандал и ушли в отставку в конце прошлого месяца, Хиэда, занимающий также пост председателя Fujisankei Communications Group, не явился на важную пресс-конференцию и сохранил свою должность.

В письме Dalton подверг Хиэда жесткой критике, назвав его «диктатором». «Как можно было допустить, чтобы один диктатор контролировал этот огромный медиахолдинг на протяжении почти 40 лет? Это не укладывается в голове!» – говорится в заявлении фонда.

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