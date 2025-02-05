Nintendo сокращает продажи и прогнозы прибыли из-за слабых продаж игр

Новости

Киото, 4 февраля (Jiji Press). Компания Nintendo Co. заявила, что снизила прогнозы консолидированных продаж и прибыли на финансовый год, заканчивающийся в следующем месяце, из-за более низких, чем ожидалось, продаж игровой консоли Switch.

Японская компания снизила прогноз чистой прибыли с 300 млрд йен до 270 млрд йен, прогноз продаж с 1,28 трлн йен до 1,19 трлн йен, а прогноз операционной прибыли с 360 млрд йен до 280 млрд йен.

Компания снизила прогноз продаж Switch на 1,5 миллиона единиц до 11 миллионов единиц.

В ноябре Nintendo снизила прогнозы по продажам и операционной прибыли на год.

«Продажи Switch высоки для аппаратного продукта, выпущенного уже почти восемь лет назад (с момента начала выпуска), но мы не достигли своих целей», – заявил президент Nintendo Фурукава Сюнтаро на онлайн-пресс-конференции.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме