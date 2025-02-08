Премьер-министр Японии Исиба объявляет об инвестициях в 1 трлн долларов на встрече с Трампом, обсудившим возможность введения тарифов

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Вашингтон, 7 февраля (Jiji Press) -- Премьер-министр Исиба Сигэру на своей первой встрече с президентом Трампом в Белом доме в Вашингтоне 7 февраля (8 февраля по японскому времени) объявил о планах по увеличению японских инвестиций в США до 1 триллиона долларов (около 151 трлн йен). Трамп заявил о намерении устранить торговый дефицит с Японией и упомянул возможность введения новых тарифных мер, если это не будет достигнуто.

Встреча, включая переговоры в узком составе и рабочий ланч, продолжалась около 1 часа 50 минут. Лидеры обеих стран договорились укрепить союзнические отношения и углубить сотрудничество в сферах безопасности и экономики. Они выпустили совместное заявление, провозглашающее «стремление к новой золотой эре японо-американских отношений».

Премьер-министр на встрече объяснил, что Япония пятый год подряд является крупнейшим инвестором в США. В ходе последовавшей совместной пресс-конференции он выразил стремление увеличить текущие ежегодные инвестиции в США с примерно 800 млрд долларов до 1 триллиона долларов.

Трамп в начале встречи однозначно высказался по поводу дефицита с Японией: «Хочу вернуться к балансу в сотрудничестве (с Японией)». Когда журналисты спросили, являются ли тарифы одним из вариантов в случае недостижения цели, он ответил: «Да».

Заявление провозглашает продвижение «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» и, называя Китай по имени в связи с ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, выражает противодействие политике давления. Относительно Тайваньского пролива также выражена позиция против «попыток одностороннего изменения статус-кво силой или принуждением».

По словам представителя японского правительства, использование такой формулировки в совместном японо-американском документе по вопросу Тайваня является необычным. Данное решение было принято с учетом активизации деятельности китайских вооруженных сил, включая масштабные учения. Также была подчеркнута важность поддержания «мира и стабильности в Тайваньском проливе».

Была подтверждена применимость статьи 5 японо-американского договора безопасности, определяющей обязательства США по защите Японии, к островам Сэнкаку префектуры Окинава. Стороны договорились повысить сдерживающую силу и способность реагирования альянса путем улучшения координации управления и контроля между силами самообороны и американскими войсками, а также усилить расширенное сдерживание, включая «ядерный зонтик».

В документе также отмечены намерения работать над «полной денуклеаризацией Северной Кореи». Включено также продолжение сотрудничества в рамках «четверки» (Япония-США-Австралия-Индия), а также форматов Япония-США-Южная Корея и Япония-США-Филиппины.

США подчеркнули, что «приветствуют» планы Японии удвоить расходы на оборону до 2% ВВП к 2027 финансовому году и продолжать усиление обороноспособности после этого. На пресс-конференции Трамп заявил, что «с нетерпением ждет дальнейшего увеличения», и добавил, что «США полностью задействуют свои силы сдерживания и на 100% защитят союзников».

Заявление также провозглашает «поднятие экономического партнерства на новый уровень». Было решено сотрудничать в области важнейших технологий, включая искусственный интеллект (ИИ) и полупроводники, а также расширить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Японию.

Премьер-министр на встрече упомянул о тесных отношениях между бывшим премьер-министром Абэ Синдзо и Трампом, заявив: «Я хотел бы и впредь работать вместе с президентом для достижения мира во всем мире». Он также попросил Трампа посетить Японию в ближайшее время, на что Трамп выразил положительную позицию.













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