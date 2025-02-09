МУС: глава суда Акане осуждает санкционный указ США как посягательство на международный правопорядок; 79 стран выразили протест, Япония воздержалась

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Лондон/Нью-Йорк, 7 февраля (Jiji Press) -- В ответ на подписание президентом США Трампом исполнительного указа, предусматривающего возможность введения санкций в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС), председатель суда Акане Томоко выступила с официальным заявлением, в котором выразила «глубокое сожаление». По её словам, данный шаг представляет собой «серьёзное посягательство на государства-участники МУС, международный правопорядок, основанный на верховенстве права, и интересы миллионов жертв преступлений».

Исполнительный указ, позволяющий применять такие меры как замораживание активов и запрет на въезд в отношении сотрудников МУС и членов их семей, стал ответной мерой на выданный судом в ноябре 2024 года ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху. Председатель Акане подчеркнула: «Мы категорически отвергаем любые попытки вмешательства в независимость и беспристрастность суда».

В тот же день 79 из 125 государств-участников МУС выступили с совместным заявлением, осуждающим президентский указ как меру, «повышающую риск безнаказанности за тяжкие преступления». По их мнению, санкции не только воспрепятствуют текущим расследованиям, но и создадут угрозу безопасности сотрудников МУС и лиц, причастных к судебным разбирательствам. К заявлению присоединились Великобритания, Франция, Германия, Канада и ряд других стран, однако Япония не поддержала данную инициативу.







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