Исиба ожидает, что Трамп посетит Японию во время Всемирной выставки в Осаке
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Токио, 9 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Исиба Сигэру заявил, что ожидает визита президента США Дональда Трампа в Японию во время Всемирной выставки в Осаке в период с апреля по октябрь.
Япония внесёт коррективы с учетом политической ситуации, заявил Исиба в новостной программе Nippon Television Network Corp.
Парламентская сессия продлится до июня, а летом пройдут выборы в Палату советников – верхнюю палату парламента.
Исиба сообщил, что в ходе саммита с Трампом в Вашингтоне 7 февраля он обменялся мнениями об Экспо-2025, добавив, что Трамп выразил большую заинтересованность в проведении в США национального дня Экспо в Осаке, который состоится 19 июля.
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