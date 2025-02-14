В Японии 10-летняя выживаемость при онкологических заболеваниях составила 54%

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Токио, 13 февраля (Jiji Press). Показатель 10-летней выживаемости людей, у которых в Японии в 2012 году был диагностирован рак, составил 54,0%, что немного выше показателя в 53,5% у тех, у кого этот диагноз был диагностирован в 2011 году, сообщил в четверг Национальный онкологический центр.

Последнее исследование охватило 394 108 человек, у которых в медицинских учреждениях по всей стране был диагностирован рак, без учёта тех, кто умер от других причин.

По типу рака 10-летняя выживаемость составила 57,9% для рака желудка, самого распространённого вида рака среди обследованных пациентов, и 58,1% и 32,6% соответственно для рака кишечника и немелкоклеточного рака легких, второго и третьего по распространённости типов.

Средний возраст опрошенных пациентов составил 67,7 года, и около 60% из них на момент постановки диагноза рака были в возрасте 60-70 лет.

Впервые онкологический центр также рассчитал показатель выживаемости больных, перенёсших рак, на ближайшие пять лет.

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