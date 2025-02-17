В Японии в регионе Ното выпустят хохлатых ибисов
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Токио, 14 февраля (Jiji Press). Министерство окружающей среды Японии объявило о планах выпустить на волю красноногих ибисов в регионе Ното в центральной префектуре Исикава в июне 2026 года. Это будет первый выпуск в природу птиц, находящихся под защитой как национальное достояние, на главном острове страны Хонсю.
По словам представителя министерства, ожидается, что это поможет восстановлению региона после сильного землетрясения, произошедшего в январе прошлого года.
Из-за чрезмерной охоты и уничтожения природы численность ибисов в Японии резко сократилась, и в 2003 году японский ибис вымер.
В 1999 году Китай подарил Японии пару хохлатых ибисов, которые были выпущены и выращены в дикой природе на острове Садо в префектуре Ниигата, центральная Япония. В настоящее время в Японии этот вид обитает только на этом острове.
В регионе Ното много рисовых полей и нетронутых лесных угодий, где обитают лягушки и насекомые, служащие пищей для хохлатых ибисов. Местные муниципалитеты активно выразили заинтересованность в распространении этих птиц.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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