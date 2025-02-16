G7 воздерживается от осуждения России с учётом переговорной позиции Трампа

Новости

Мюнхен, 15 февраля (Jiji Press) --- На встрече министров иностранных дел «Большой семерки» (G7) в южногерманском Мюнхене было принято совместное заявление, в котором участники подтвердили «непоколебимую поддержку» Украины в условиях российского вторжения. При этом заявление не содержало критических высказываний в адрес России. По всей видимости, формулировки, способные вызвать негативную реакцию России, были намеренно исключены в свете стремления президента США Трампа достичь скорейшего прекращения огня в Украине путем прямых переговоров с Москвой.

В документе подчеркивается стремление к сотрудничеству для обеспечения «устойчивого мира в Украине» и предоставления «надежных гарантий безопасности». Однако в отличие от заявлений периода администрации Байдена, в нем отсутствует резкая критика нарушений международного права и ядерных угроз.

На первой встрече глав внешнеполитических ведомств G7 при новой администрации Трампа особое внимание уделялось вопросу сохранения традиционного формата сотрудничества в рамках форума. По итогам встречи министр иностранных дел Японии Ивая Такэси отметил в беседе с журналистами: «Крайне важно, что нам удалось провести откровенное обсуждение, согласовать наши позиции и подтвердить общие намерения».







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]