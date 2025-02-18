JR Tokai представила тематический поезд синкансэн в стиле Disney
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Хамамацу, преф. Сидзуока, 17 февраля (Jiji Press) -- Центральная японская железнодорожная компания (JR Tokai) представила высокоскоростной поезд синкансэн с уникальной художественной росписью, посвященной новой тематической зоне «Fantasy Springs» в парке развлечений Tokyo DisneySea (г. Урасаяма, преф. Тиба).
Внешнее оформление поезда украшают персонажи популярного анимационного фильма «Холодное сердце». С 21 февраля до середины сентября состав будет курсировать по маршруту Токио - Син-Осака на линиях «Хикари» и «Кодама», совершая до двух рейсов в обоих направлениях ежедневно.
Во время торжественной церемонии в городе Хамамацу президент JR Tokai Нива Сюнсукэ выразил надежду: «Мы хотим, чтобы наши пассажиры почувствовали себя как в сказке во время путешествия на этом синкансэне». Как отмечают в компании, это первый случай создания тематического поезда синкансэн с момента запуска линии Токайдо в 1964 году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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